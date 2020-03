Super Rugby teams for round 6

Rebels v Lions (Saturday, 10.15 SA time)

Lions: Andries Coetzee, Tyrone Green, Wandi Simelane, Dan Kriel, Jamba Ulengo, Elton Jantjies (c), Andre Warner, Len Massyn, Willem Alberts, Marnus Schoeman, Marvin Orie, Ruben Schoeman, Carlu Sadie, Pieter Jansen, Dylan Smith. Bench: Jan-Henning Campher, Sti Sithole, Jannie du Plessis, Wilhelm van der Sluys, Hacjivah Dayimani, Krappies van den Berg, Shaun Reynolds, Courtnall Skosan.

Sharks vs Jaguares (Saturday, 15.05 SA time)

Sharks: Aphelele Fassi, S’bu Nkosi, Lukhanyo Am (c), Andre Esterhuizen, Makazole Mapimpi, Curwin Bosch, Louis Schreuder, Sikhumbuzo Notshe, Tyler Paul, James Venter, Hyron Andrews, Ruben van Heerden, Thomas du Toit, Kerron van Vuuren, Ox Nche. Bench: Craig Burden, Juan Schoeman, John-Hubert Meyer, Le Roux Roets, Henco Venter, Sanele Nohamba, Jeremy Ward, Madosh Tambwe.

Bulls v Highlanders (Saturday, 17.15 SA time)

Bulls: Warrick Gelant, Cornal Hendricks, Nafi Tuitavake, Johnny Kotze, Rosko Specman, Manie Libbok, Embrose Papier, Muller Uys, Josh Strauss, Marco van Staden, Ruan Nortje, Ian Groenewald, Trevor Nyakane (c), Jaco Visagie, Lizo Gqoboka. Bench: Corniel Els, Gerhard Steenekamp, Wiehahn Herbst, Ryno Pieterse, Ruan Steenkamp, Ivan van Zyl, Morne Steyn, Divan Rossouw.

