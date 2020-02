Super Rugby teams for round 5

Waratahs v Lions (Friday, 10.15 SA time)

Lions: Andries Coetzee, Tyrone Green, Manny Rass, Dan Kriel, Jamba Ulengo, Elton Jantjies (c), Andre Warner, Len Massyn, Vince Tshituka, Marnus Schoeman, Marvin Orie, Ruben Schoeman, Carlu Sadie, Jan-Henning Campher, Dylan Smith. Bench: Pieter Jansen, Sti Sithole, Frans van Wyk, Wilhelm van der Sluys, Willem Alberts, Hacjivah Dayimani, Krappies van den Berg, Wandi Simelane.

Reds v Sharks (Saturday, 10.15 SA time)

Sharks: TBA

Stormers v Blues (Saturday, 15.05 SA time)

Stormers: TBA

Bulls v Jaguares (Saturday, 17.15 SA time)

Bulls: Warrick Gelant, Cornal Hendricks, Nafi Tuitavake, Johnny Kotze, Rosko Specman, Morne Steyn, Embrose Papier, Jeandre Rudolph, Josh Strauss, Marco van Staden, Juandre Kruger, Andries Ferreira, Trevor Nyakane, Jaco Visagie, Lizo Gqoboka. Bench: Corniel Els, Gerhard Steenekamp, Wiehahn Herbst, Ruan Nortje, Ruan Steenkamp, Ivan van Zyl, Manie Libbok, Divan Rossouw.

For more news your way, download The Citizen’s app for iOS and Android.