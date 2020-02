Super Rugby teams for round 3

Hurricanes v Sharks (Saturday, 8.05 SA time)

Sharks: Aphelele Fassi, Madosh Tambwe, Lukhanyo Am (c), Andre Esterhuizen, Makazole Mapimpi, Henry Chamberlain, Louis Schreuder, Sikhumbuzo Notshe, Tyler Paul, James Venter, Hyron Andrews, Ruben van Heerden, Thomas du Toit, Kerron van Vuuren, Ox Nche. Bench: Craig Burden, Juan Schoeman, John-Hubert Meyer, Le Roux Roets, Dylan Richardson, Phepsi Buthelezi, Sanele Nohamba, Jeremy Ward.

Lions v Stormers (Saturday, 15.05 SA time)

Lions: Andries Coetzee, Tyrone Green, Manny Rass, Dan Kriel, Courtnall Skosan, Elton Jantjies (c), Krappies van den Berg, Len Massyn, Vince Tshituka, Marnus Schoeman, Marvin Orie, Ruben Schoeman, Jannie du Plessis, Pieter Jansen, Dylan Smith. Bench: Jan-Henning Campher, Sti Sithole, Carlu Sadie, Wilhelm van der Sluys, Willem Alberts, Hacjivah Dayimani, Dillon Smit, Wandi Simelane.

Stormers: Dillyn Leyds, Sergeal Petersen, Ruhan Nel, Jamie Roberts, Seabelo Senatla, Damian Willemse, Godlen Masimla, Juarno Augustus, Pieter-Steph du Toit, Johan du Toit, Chris van Zyl, Salmaan Moerat, Wilco Louw, Scarra Ntubeni, Steven Kitshoff (c). Bench: Chad Solomon, Ali Vermaak, Frans Malherbe, JD Schickerling, Cobus Wiese, Ernst van Rhyn, Paul de Wet, Jean-Luc du Plessis.

