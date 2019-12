November new vehicle sales back in the red

South Africa’s new vehicle sales went into reverse during November with the National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) reporting a 5.8% drop from last year’s 47 478 units, to this year’s 44 738.

While individual segments remained mixed, new passenger vehicle sales continued upwards for the third month in-a-row with a 1.3% uptake from 31 052 to 31 444, although light commercial vehicles ended the month in the red for a second month with sales sliding by a substantial 22.1% from 13 717 to 10 679.

In a rare occurrence, the market for medium and heavy-duty commercial vehicles ended flat with the former dropping by 7.6% for a total of 733 units, while the latter declined by 1.8% to settle at 1 882 vehicles sold. After last’s month uptake, exports inched down in November, but only by 0.9% from 35 577 in 2018 to 35 271 units this year.

NOVEMBER TOP 100 BEST SELLERS

1 Toyota Hilux 2 588 2 Volkswagen Polo Vivo 2 439 3 Volkswagen Polo 2 038 4 Ford Ranger 1 894 5 Toyota HiAce 1 549 6 Renault Kwid 1 508 7 Ford EcoSport 1 360 8 Isuzu D-Max 1 299 9 Ford Figo 1 002 10 Toyota Etios 858 11 Volkswagen T-Cross 842 12 Kia Picanto 733 13 Volkswagen Polo Sedan 711 14 Nissan NP200 694 15 Toyota Fortuner 664 16 Toyota Corolla Quest 598 17 Hyundai Grand i10 590 18 Suzuki Swift 550 19 Hyundai i20 540 20 Volkswagen Tiguan 623 21 Toyota Yaris 525 22 Toyota Avanza 516 23 Renault Sandero 446 24 Nissan NP300 Hardbody 558 25 Hyundai Creta 544 26 Kia Rio 398 27 Toyota RAV4 373 28 Renault Clio 361 29 Datsun G0/Go+ 337 30 Fiat Panda 332 31 BMW 3 Series 330 32 Mazda CX-5 321 33 Nissan X-Trail 310 34 Hyundai Tucson 304 35 Toyota Corolla 296 36 Nissan Almera 292 37 Hyundai Elantra 280 38 Nissan Qashqai 278 39 Mazda CX-3 275 40 Volkswagen Golf 248 41 Audi A3 245 42 Renault Duster 244 43 Volkswagen T6 244 44 Mahindra Pik-Up 238 45 Toyota Land Cruiser 236 46 Hyundai Atos 230 47 Suzuki Ertiga 230 48 Ford Everest 220 49 Renault Captur 210 50 Kia Sportage 206 51 Mazda2 202 52 Volkswagen Caddy 191 53 Volkswagen Amarok 186 54 Honda Amaze 168 55 Hyundai H100 167 56 Suzuki Vitara 164 57 BMW X3 161 58 Nissan Navara 161 59 GWM Steed 151 60 Toyota Quantum 148 61 Hyundai Accent 144 62 Honda BR-V 141 63 Kia K-series 139 64 Mahindra KUV 100 NXT 136 65 Toyota Rush 129 66 Toyota C-HR 124 67 Suzuki Ignis 116 68 Ford Fiesta 113 69 Opel Crossland X 108 70 Audi A1 106 71 Suzuki Jimny 106 72 Mazda3 103 73 Audi A4 99 74 Ford Kuga 99 75 Mini Hatch 98 76 Nissan Micra 96 77 Toyota Dyna 93 78 Hyundai H-1 91 79 Isuzu MU-X 90 80 Suzuki Celerio 89 81 Suzuki DZire 84 82 Toyota Land Cruiser Prado 84 83 Fiat Tipo 83 84 Range Rover Sport 79 85 BMW X1 78 86 Opel Corsa 77 87 BMW 1 Series 76 88 Mahindra XVU300 75 89 Audi Q5 73 90 Audi Q3 70 91 Suzuki Baleno 69 92 BMW X5 68 93 Toyota Corolla Hatch 68 94 Mahindra Bolero 65 95 Volvo XC60 64 96 Honda Jazz 63 97 Hyundai Kona 63 98 Range Rover Evoque 60 99 Nissan NV350 59 100 Volkswagen up! 57

