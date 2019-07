New vehicle sales remain on the downwards path in June

Individual segments ended the month mixed with new passenger vehicle sales falling by 3.2% from 29 827 to 28 885, while light commercial vehicle sales u-turned from May’s downturn by increasing 1.2% from 14 322 to 14 495.

In a repeat of the previous month though, medium and heavy-duty commercial vehicle sales were mixed with the former increasing by 16.0% to settle at 834 units, though the latter fell by 3.9% to end the month on 1 725 units.

Reversing May’s substantial losses, exports bounced back in June in improving by 14.3% from 26 785 last year to 30 604 in 2019.

JUNE TOP 50 MANUFACTURERS

POS MODEL UNITS 1 Toyota Hilux 4 770 2 Volkswagen Polo Vivo 2 571 3 Ford Ranger 2 029 4 Volkswagen Polo 1 887 5 Nissan NP200 1 709 6 Isuzu D-Max 1 525 7 Toyota Fortuner 1 410 8 Toyota Quantum 1 345 9 Renault Kwid 1 054 10 Ford EcoSport 738 11 Nissan NP300 Hardbody 780 12 Datsun Go/Go+ 773 13 Toyota Corolla Quest 745 14 Hyundai i20 670 15 Toyota Etios 659 16 Toyota RAV4 653 17 Volkswagen Polo Sedan 590 18 Hyundai Grand i10 572 19 Renault Clio 563 20 Suzuki Swift 444 21 Toyota Avanza 471 22 Kia Picanto 462 23 Toyota Yaris 417 24 Volkswagen Tiguan 401 25 Renault Sandero 376 26 Ford Figo 356 27 Hyundai Tucson 334 28 Mazda CX-3 332 29 Hyundai H100 321 30 Volkswagen Golf 312 31 Renault Duster 308 32 Mazda CX-5 301 33 Nissan Micra Active 293 34 Ford Everest 291 35 Nissan Qashqai 283 36 BMW 1 Series 281 37 Kia Rio 280 38 Suzuki Celerio 249 39 Nissan Almera 242 40 Mahindra Pik-Up 241 41 BMW 3 Series 240 42 Audi A3 232 43 Volkswagen Amarok 225 44 Volkswagen T6 223 45 Hyundai Creta 221 46 Toyota Rush 221 47 Mazda2 217 48 Ford Fiesta 216 49 Suzuki Ignis 208 50 Toyota C-HR 185

