Pisces – Iceland

Acquarius – Morocco

Capricorn – Tokyo, Japan

Saggittarius – Angkor Wat, Cambodia

Scorpio – Johannesburg

Libra – Instanbul, Turkey

Virgo – Machu Picchu, Peru

Leo – Bali, Indonesia

Cancer – Great Barrier Reef, Australia

Gemini – Chiang Mai, Thailand

Taurus – Paris, France

Aries – Kauai, Hawaii

For more news your way, download The Citizen’s app for iOS and Android.