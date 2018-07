First National Bank public exchange rates

For amounts up to R50,000

Bank Bank Bank Bank

Currency Selling Buying Buying Buying

Rate Rate TC’s Notes

Rand per Foreign Currency Unit

USD US DOLLARS 10.3655 9.9232 9.8865 9.9411

GBP BRITISH STERLING 16.2786 15.5118 15.4569 15.5413

EUR EURO CURRENCY 13.9229 13.2998 13.2525 13.3259

Foreign Currency Unit per Rand

AUD AUSTRALIAN DOLLARS 0.1053 0.1130 0.1135 0.1129

BWP BOTSWANA PULA 0.8109 0.8988 0.9022 0.8974

CAD CANADIAN DOLLARS 0.0987 0.1069 0.1073 0.1067

CHF SWISS FRANCS 0.0872 0.0938 0.0942 0.0937

DKK DANISH KRONE 0.5250 0.5718 0.5739 0.5707

GHS GHANAIAN CEDI 0.1880 0.0000 0.0000 0.0000

HKD HONG KONG DOLLARS 0.7315 0.8028 0.8056 0.8012

INR INDIAN RUPEES 5.9653 6.5465 6.5688 6.5321

JPY JAPANESE YEN 9.2610 9.9913 10.0271 9.9719

KES KENYAN SCHILLINGS 8.0696 9.1094 0.0000 9.0902

LSL LESOTHO LOTI 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000

MUR MAURITIUS RUPEES 2.8195 3.2350 3.2464 3.2285

MWK MALAWI KWACHA 26.2667 0.0000 0.0000 0.0000

MZN MOZAMBIQUE METICAL 2.7100 0.0000 0.0000 0.0000

NAD NAMIBIAN DOLLAR 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000

NGN NIGERIAN NAIRA 14.1982 17.0451 17.1039 17.0086

NOK NORWEGIAN KRONER 0.5622 0.6132 0.6154 0.6120

NZD NEW ZEALAND DOLLARS 0.1195 0.1291 0.1296 0.1289

PKR PAKISTAN RUPEES 8.9323 9.9590 0.0000 9.9406

SEK SWEDISH KRONER 0.6134 0.6686 0.6711 0.6674

SGD SINGAPORE DOLLARS 0.1212 0.1307 0.1312 0.1305

SZL SWAZILAND LILANGENI 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000

THB THAILAND BAHT 3.0153 3.2583 3.2697 3.2515

TZS TANZANIAN SHILLINGS 146.3691 173.9060 0.0000 173.5347

UGX UGANDAN SHILLINGS 235.5079 278.4545 0.0000 277.8515

ZMW ZAMBIAN KWACHA 0.5057 0.0000 0.0000 0.0000

–Sapa