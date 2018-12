Pakistan 76/4 at lunch on day one

Toss: Pakistan

Pakistan innings

Imam-ul-Haq lbw b Rabada 0

Fakhar Zaman c Elgar b Steyn 12

Shan Masood b Olivier 19

Azhar Ali not out 31

Asad Shafiq lbw b Olivier 7

Babar Azam not out 6

Extras: 1 (w1)

Total: 76/4 (25 ov)

Fall of wickets:1-1 (Imam-ul-Haq, 1.4 ov), 2-17 (Fakhar Zaman, 6.1 ov), 3-54 (Shan Masood, 15.2 ov), 4-62 (Asad Shafiq, 17.5 ov)

Bowling:

Steyn 9-1-26-1

Rabada 9-1-31-1 (1w)

Olivier 7-1-19-2

– African News Agency (ANA)

