SACP ‘punished’ as ANC reveals full list of NEC members

Losing presidential candidate Nkosazana Dlamini-Zuma was elected onto the powerful decision making body with Lindiwe Zulu, David Masondo, Ronald Lamola, Malusi Gigaba, Zizi Kodwa, Angie Motshekga and Bathabile Dlamini also featuring on the list.

Full list below in order of highest ranking

Zweli Mkhize

Lindiwe Zulu

Regina Makgaule

David Masondo

Malusi Gigaba

Ronald Lamola

Violet Siwela

Zizi Kodwa

Nkosazana Dlamini Zuma

Obed Bapela

Tito Mboweni

Lindiwe Sisulu

Bheki Cele

Fikile Mbalula

Thoko Didiza

Sdumo Dlamini

Bathabile Dlamini

Senzo Mchunu

Pravin Gordhan

Naledi Pandor

Ivan Botes

Zingiswa Losi

Jackson Mthembu

Phumulo Masualle

Pule Mabe

Sfiso Buthelezi

Mduduzi Manana

Aaron Motsoaledi

Thandi Modise

Edna Molewa

Collen Maine

Nathi Mthethwa

Tina Joemat-Pettersson

Nkenke Kekana

Maite Nkoana-Mashabane

Angie Motshekga

Bongani Bongo

Enoch Godongwana

Nomvula Mokonyane

Baleka Mbete

Derrick Hanekom

Mondli Gungubele

Jeff Radebe

David Mahlobo

Ruth Bhengu

Msebenzi Zwane

Pinky Kekana

Nocawe Mafu

Joe Maswanganyi

Tony Yengeni

Joel Netshitenzhe

Dakota Lekgoete

Nosiviwe Mapisa-Nqakula

Noxolo Kiviet

Ngoako Ramathlodi

Mathole Motshekga

Sbongile Bhesane

Thandi Mahambehlala

Susan Shabangu

Pinky Moloi

Beauty Dluelane

Pamela Tshwete

Toko Xasa

Dipuo Letsatsi-Duba

Dikeledi Magadzi

Thabang Makwetla

Siyabonga Cwele

Barbrah Creecy

Mildred Oliphant

Khensani Khubayi

Nomaindia Mfeketho

Hlengiwe Mkhize

Pemmy Majodina

Faith Mothambi

Rejoice Mabudavhasi

Cindy Tshikunga

Gwen Ramokgopa

Sylvia Lucas

Pammy Majodina

Candith Mashego

